Humans in Climate Crisis – Keeping On Till It All Goes Sideways August 6, 2023

Trotz steigender Regenmassen fahren die Leute einfach weiter, am Ende werden sie fortgespült.



Wirkt in etwa so, wie wir die Klimakrise angehen: Weiter so bis gar nichts mehr geht. pic.twitter.com/idy8M3DzZL — Peter Jelinek (@Peter_Jelinek) August 5, 2023

Video above said to be from China’s current flooding.

Translation: Despite increasing amounts of rain, people just keep driving, in the end they are washed away. Works in the same way as we are tackling the climate crisis: keep going until nothing works.

This is a perfect metaphor for the human race right now #ClimateCrisis



pic.twitter.com/jVFHedMXOB — Dave Smith (@smid00771) August 5, 2023